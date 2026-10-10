В Хабаровском крае после аварийной посадки самолета начата проверка Прокуратура проводит проверку после аварийной посадки самолета в Забайкалье

Москва10 окт Вести.После сбоя в работе двигателя самолет Cessna, выполнявший полет по маршруту Сретенск – Благовещенск, совершил аварийную посадку. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту данного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сегодня у воздушного судна Cessna, выполнявшего полет по маршруту Сретенск – Благовещенск, при взлете произошел сбой в работе двигателя, в результате самолет совершил аварийную посадку в районе взлетно-посадочной полосы н.п. Сретенск в Забайкальском крае говорится в сообщении

Пассажирам оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливается ущерб от повреждения самолета.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение перевозчиком требований законодательства о безопасности полетов. В рамках проверки будут запрошены документы о техническом состоянии воздушного судна, как его обслуживали и ремонтировали, насколько подготовлены пилоты и остальной экипаж.