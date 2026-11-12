Москва12 нояВести.В Приморском крае транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения авиалайнера, севшего в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили на канале Дальневосточной транспортной прокуратуры в MAX.
Самолет авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс из Владивостока.
После посадки в штатном режиме наземные службы обнаружили отсутствие части закрылка.
Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылетуотмечается в сообщении
Для пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский – Владивосток был организован дополнительный рейс.
Обстоятельства повреждения самолета устанавливаются.