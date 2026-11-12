В Приморье проводят проверку по факту отсутствия части закрылка у самолета

Прокуратура проверит инцидент с оторвавшейся частью закрылка у самолета В Приморье проводят проверку по факту отсутствия части закрылка у самолета

Москва12 ноя Вести.В Приморском крае транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения авиалайнера, севшего в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили на канале Дальневосточной транспортной прокуратуры в MAX.

Самолет авиакомпании "Сибирь" выполнял рейс из Владивостока.

После посадки в штатном режиме наземные службы обнаружили отсутствие части закрылка.

Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка подготовке судна к вылету отмечается в сообщении

Для пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский – Владивосток был организован дополнительный рейс.

Обстоятельства повреждения самолета устанавливаются.