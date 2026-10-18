СК проверяет обстоятельства ЧП с самолетом Ан-24 в Иркутске

Повреждение пневматика шасси произошло у Ан-24 при посадке в аэропорту Иркутска СК проверяет обстоятельства ЧП с самолетом Ан-24 в Иркутске

Москва18 окт Вести.В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия с воздушным судном, сообщает Восточное МСУТ СК России в MAX.

Авиаинцидент произошел сегодня в Иркутском международном аэропорту.

При выполнении учебно-тренировочного полета у воздушного судна Ан-24 во время посадки на взлетно-посадочную полосу произошло повреждение пневматика шасси говорится в публикации

В результате происшествия никто не пострадал.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По ее результатам будет принято процессуальное решение.