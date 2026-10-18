Москва18 октВести.В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства происшествия с воздушным судном, сообщает Восточное МСУТ СК России в MAX.
Авиаинцидент произошел сегодня в Иркутском международном аэропорту.
При выполнении учебно-тренировочного полета у воздушного судна Ан-24 во время посадки на взлетно-посадочную полосу произошло повреждение пневматика шассиговорится в публикации
В результате происшествия никто не пострадал.
Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По ее результатам будет принято процессуальное решение.