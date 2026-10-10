В Забайкалье завели уголовное дело после аварии самолета Уголовное дело после жесткой посадки самолета завели в Забайкалье

Москва10 окт Вести.В Забайкальском крае заведено уголовное дело после аварии самолета. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). говорится в сообщении

Инцидент произошел утром, 10 октября. Самолет Cessna-182 с двумя пассажирами на борту летел из Сретенска в Могочу, но из‑за поломки двигателя был вынужден жестко приземлиться на взлетно‑посадочной полосе в Сретенске. При посадке самолет опрокинулся, но никто не пострадал. У машины повреждены винт, хвостовая балка и другие детали — размер ущерба сейчас выясняют.

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают экипаж и проводят другие проверки.