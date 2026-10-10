Следователи начали проверку аварийной посадки самолета в Забайкалье СК начал проверку аварийной посадки самолета в забайкальском Сретенске

Москва10 окт Вести.Следовали начали доследственную проверку после инцидента с легкомоторным самолетом Cessna в городе Сретенск Забайкальского края, сообщает Восточное МСУТ СК России на платформе МАХ.

Проводится доследственная проверка по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном "Цессна" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) говорится в тексте

Инцидент произошел утром 10 октября в районе взлетно-посадочной полосы аэродрома в Сретенске. По предварительным данным, у легкомоторного самолета, совершавшего перелет в Благовещенск, произошел отказ двигателя, в результате машина совершила аварийную посадку.

На борту самолета находились два члена экипажа, они госпитализированы. Подробности их состояния не сообщаются. Пассажиров на борту не было.