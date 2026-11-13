Москва13 нояВести.Учебный легкомоторный самолет Diamond-40 совершил аварийную посадку на аэродроме Баратаевка в Ульяновске, городская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в мессенджере MAX.
По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность.
Пилот и инструктор не пострадали. Самолет повреждения не получил. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаютсяговорится в публикации
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
На место происшествия выехали старший помощник Ульяновского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.