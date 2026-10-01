Легкомоторный самолет сел на дорогу под Ульяновском из-за самочувствия пилота

Названа причина экстренной посадки самолета на дороге в Ульяновской области Легкомоторный самолет сел на дорогу под Ульяновском из-за самочувствия пилота

Москва1 окт Вести.В Ульяновской области идет проверка обстоятельств посадки легкомоторного самолета на автодорогу, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в MAX.

Это произошло сегодня днем у поселка Карсун. В ведомстве проинформировали, что пилот не пострадал, самолет повреждения не получил.

По предварительным данным, пилот произвел вынужденную посадку по причине внезапного ухудшения здоровья говорится в публикации

Самолет находится рядом с автомобильной дорогой и движению автотранспорта не мешает, уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехали ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа.