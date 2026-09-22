Москва22 сенВести.Следственные органы работают на месте падения легкомоторного самолета сельскохозяйственной авиации в Ульяновской области. Фото с места ЧП публикует Центральное МСУТ СК России.
Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), после проведения всех необходимых проверочных действий будет принято процессуальное решениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
ЧП произошло утром 22 сентября, во вторник, во время орошения полей с воздуха в районе села Анненково-Лесное в Майнском районе. Пилот получил травмы, его направили в больницу.