Москва22 сенВести.Пилот получил травмы в результате ЧП с легкомоторным самолетом сельскохозяйственной авиации в Ульяновской области, сообщает Центральное МСУТ СК России.
Инцидент произошел утром 22 сентября, во вторник, в Майнском районе, во время орошения полей с воздуха.
Самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения. Пилот с различными травмами направлен в больницуговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На место выехали следователи, проводится проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.