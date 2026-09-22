СК: при жесткой посадке самолета в поле в Ульяновской области пострадал пилот

Появились подробности крушения легкомоторного самолета в Ульяновской области СК: при жесткой посадке самолета в поле в Ульяновской области пострадал пилот

Москва22 сен Вести.Пилот получил травмы в результате ЧП с легкомоторным самолетом сельскохозяйственной авиации в Ульяновской области, сообщает Центральное МСУТ СК России.

Инцидент произошел утром 22 сентября, во вторник, в Майнском районе, во время орошения полей с воздуха.

Самолет совершил жесткую посадку в поле, в результате которой воздушное судно получило повреждения. Пилот с различными травмами направлен в больницу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На место выехали следователи, проводится проверка в части соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.