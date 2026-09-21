Москва21 сенВести.Легкомоторный самолет врезался в ЛЭП при посадке и потерпел крушение в Саратовской области. Пилот не пострадал. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.
ЧП произошло днем 21 сентября, в понедельник, недалеко от села Колки Петровского района.
В результате столкновения с линией электропередач при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна под управлением 64-летнего пилота. Пилот не пострадалговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.