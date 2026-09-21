Легкомоторный самолет врезался в ЛЭП и потерпел крушение в Саратовской области В Саратовской области потерпел крушение легкомоторный самолет

Москва21 сен Вести.Легкомоторный самолет врезался в ЛЭП при посадке и потерпел крушение в Саратовской области. Пилот не пострадал. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

ЧП произошло днем 21 сентября, в понедельник, недалеко от села Колки Петровского района.

В результате столкновения с линией электропередач при посадке произошло крушение легкомоторного воздушного судна под управлением 64-летнего пилота. Пилот не пострадал говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.