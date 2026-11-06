Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Иркутска

В Иркутске самолет совершил аварийную посадку Самолет с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Иркутска

Москва6 ноя Вести.Самолет SRJ200 авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс Талакан – Иркутск, сове ршил аварийную посадку в аэропорту назначения с отказавшим двигателем, организованы проверки. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, авиаинцидент произошел днем 6 ноября.

Экипаж воздушного суда SRJ200 авиакомпании "ИрАэро" при выполнении рейса Талакан – Иркутск совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине неисправности правого двигателя. Воздушное судно благополучно приземлилось. Жертв и разрушений нет говорится в сообщении

СК начал проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В свою очередь Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.