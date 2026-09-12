Москва12 сенВести.В Иркутске после жалобы пассажира, не попавшего на рейс из-за овербукинга, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителе. В результате, авиакомпания "Сибирь" (летает под название S7) привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в сентябре 2025 года количество проданных билетов на рейс по маршруту Иркутск – Сочи превысило количество мест на борту самолетаговорится в сообщении
По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно) авиакомпании, зарегистрированной в Новосибирске, назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.