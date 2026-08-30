Эксперт заявила о необходимости полной компенсации при овербукинге Эксперт Кодякова: при овербукинге пассажир должен получать 100% компенсацию

Москва30 авг Вести.Необходимо установить 100% компенсацию пассажирам, пострадавшим из-за овербукинга, и штрафы для авиакомпаний за вынужденную задержку. Об этом заявила генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова.

В интервью NEWS.ru она пояснила, что овербукинг не может быть полезен без этих инициатив.

Чтобы инициатива стала полезной, в законе должен быть закреплен прозрачный механизм компенсаций: например, выплата в размере полной стоимости билета и штраф за вынужденную задержку. Также нужен четкий алгоритм действий авиакомпании: поиск добровольцев, альтернативных рейсов и мест в отеле пояснила эксперт

В крупнейших в мире авиакомпаниях стабильно продают на 10-15% билетов больше, чем предусмотрено мест в самолете, заметила Кодякова.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ планирует разрешить овербукинг (сверхбронирование) только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.