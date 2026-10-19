Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета и меньший самолет на замену

Авиакомпанию "ИрАэро" оштрафовали за задержку рейса на пять часов Авиакомпанию оштрафовали за задержку вылета и меньший самолет на замену

Москва19 окт Вести.Авиакомпанию "ИрАэро" оштрафовали на 35 тысяч рублей за задержку рейса на пять часов и за предоставленный на замену самолет меньшей вместимости, из-за чего семь пассажиров не смогли улететь. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в июле этого года из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпания "ИрАэро" задержала вылет рейса из Нижнеангарска в Иркутск.

При этом резервный самолет обладал меньшей вместимостью, из-за чего семи пассажирам пришлось оформить вынужденный возврат авиабилетов говорится в сообщении

Авиаперевозчика признали виновным по административному делу о повторном оказании услуг, не соответствующих нормативным правовым актам. Компанию оштрафовали на 35 тысяч рублей.