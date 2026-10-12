Москва12 окт Вести.Авиакомпания "ИрАэро" оштрафована за отсутствие резервного воздушного судна, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в MAX.

Такое решение было принято после того, как Благовещенская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей в ее деятельности.

Было установлено, что в июле этого года в связи с технической неисправностью воздушного судна авиаперевозчиком были допущены длительные задержки вылетов рейсов из Благовещенска.

При этом направленный для выполнения рейсов резервный самолет обладал меньшей вместимостью говорится в публикации

Как отметили в надзорном ведомстве, это повлекло оформление вынужденного возврата авиабилетов 94 пассажирам двух задержанных авиарейсов.

По постановлению транспортного прокурора авиакомпания была привлечена к административной ответственности по статье КоАП РФ об оказании услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенном повторно. Она оштрафована на 30 тысяч рублей, уточняется в сообщении.