Перед судом в Хабаровске предстанет обвиняемый в халатности авиаинженер

Инженера техобслуживания самолетов ждет суд в Хабаровске за халатность Перед судом в Хабаровске предстанет обвиняемый в халатности авиаинженер

Москва7 авг Вести.В Хабаровске перед судом предстанет 50-летний инженер по техобслуживанию воздушных судов из Приморского края, по вине которого авиакомпании причинен ущерб на 14 миллионов рублей, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В аэропорту Хабаровска 15 ноября 2025 года из-за технической неисправности самолет, выполнявший рейс Владивосток-Благовещенск авиакомпании "Россия", совершил вынужденную посадку. Она прошла благополучно, на борту находилось 90 пассажиров.

Уголовное дело направлено в суд Хабаровска отмечается в сообщении

Установлено, что при проведении технического обслуживания самолета в аэропорту вылета обвиняемый производил замену топливного фильтра и не закрыл стяжные замки створок капота вентилятора одного из двигателей, не убедился в надежности их фиксации. В результате чего в полете одна створка оторвалась, вторая – деформировалась, что повлекло к другим повреждениям судна. Ущерб авиакомпании превысила 14 миллионов рублей.