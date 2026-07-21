Кассация рассмотрит жалобу прокурора по делу пилота, посадившего самолет в поле Кассационный суд изучит жалобу по делу пилота Белова о посадке самолета в поле

Москва21 июл Вести.Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу по делу пилота Сергея Белова, в сентябре 2024 года посадившего самолет в поле под Новосибирском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дела.

Отмечается, что заседание пройдет 13 августа.

Дело поступило в суд из Верховного суда РФ 7 июля. Жалобу на судебное решение подал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев пишет агентство

Дело рассмотрят в формате видеоконференц-связи, на заседании будут присутствовать адвокаты Лев Галенников и Сергей Степаньянц, а также пассажиры самолета, большинство из которых живет в Омске.

Ранее суды трех инстанций приняли решение о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Прокуратура подала жалобу на это решение, а пострадавшие не согласились с позицией надзорного ведомства. По словам самого пилота Белова, пассажиры требуют выяснить истинные причины аварии, а не искать крайнего.

В прокуратуре считают, что Сергей Белов, несмотря на отсутствие помех для безопасной посадки в аэропорту Омска, принял решение направиться в Новосибирск, тем самым нарушив установленные правила. Нанесенный авиакомпании ущерб следователи оценили в 119 миллионов рублей.

При этом, по имеющимся данным, во время перелета у самолета обнаружилась техническая неисправность гидросистемы, а шасси не были убраны в корпус, что привело к повышенному расходу топлива. В итоге возникла серьезная опасность отказа двигателей. В этих условиях Белов был вынужден посадить воздушное судно на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области.