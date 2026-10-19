После посадки самолета компании "Сибирь" прокуратура начала проверку

Прокуратура проводит проверку посадки самолета на запасной аэродром в Омске После посадки самолета компании "Сибирь" прокуратура начала проверку

Москва19 окт Вести.Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку посадки самолета авиакомпании S7 в аэропорту Омска. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Борт направлялся из Новосибирска в Махачкалу, но изменил маршрут. Это произошло на фоне поданного сигнала бедствия.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту посадки на запасной аэродром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" написано в MAX

Согласно предварительным данным, решение было принято по техническим причинам. Посадка прошла благополучно. На борту находилось 176 пассажиров.