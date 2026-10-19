Причиной посадки самолета в Омске могло стать падение уровня масла в двигателе

Названа возможная причина посадки самолета Новосибирск — Махачкала в Омске Причиной посадки самолета в Омске могло стать падение уровня масла в двигателе

Москва19 окт Вести.Причиной экстренной посадки самолета Новосибирск — Махачкала в Омске могло стать падения уровня масла в двигателе, передает ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Предварительная причина - снижение уровня (падение) масла в двигателе. Экипаж в такой ситуации обязан был отправиться на запасной аэродром приводит агентство слова своего собеседника

Инцидент с пассажирским судном авиакомпании S7 произошел рано утром 19 октября, в понедельник. Экипаж подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном, самолет резко сменил курс и приземлился в Омске. На борту находилось 176 пассажиров.

По факту организована проверка.