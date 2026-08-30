Москва30 авг Вести.Самолет, следующий из Сочи в Киров, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за разгерметизации во время полета на высоте более 10 тысяч метров. На борту находились 184 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Рейс Сочи — Киров авиакомпании Nordwind подал сигнал срочности PAN-PAN менее чем через час после вылета. Причиной тому стала сработавшая сигнализация превышения высоты, из-за чего нарушилось давление в кабине пилотов… В итоге экипаж принял решение посадить Boeing 737-800 на запасном аэродроме в Минводах говорится в сообщении источника

Отмечается, что на следующий день тот же борт собирался вылететь из Минвод в Казань, но в этот раз экипаж обнаружил проблемы с шасси при взлете.

Официальной информации о случившемся нет.