Борт Новосибирск – Омск вернулся в аэропорт по технической причине

Самолет Новосибирск – Омск вернулся в аэропорт по технической причине Борт Новосибирск – Омск вернулся в аэропорт по технической причине

Москва16 окт Вести.Самолет авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом пишет в MAX Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса №5341 по маршруту Новосибирск - Омск экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета говорится в сообщении

Уточняется, что самолет сел в аэропорту имени А.И. Покрышкина в Новосибирске. На борту находились 74 пассажира.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.