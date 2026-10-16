Москва16 октВести.Самолет авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Новосибирска в Омск, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Об этом пишет в MAX Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса №5341 по маршруту Новосибирск - Омск экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылетаговорится в сообщении
Уточняется, что самолет сел в аэропорту имени А.И. Покрышкина в Новосибирске. На борту находились 74 пассажира.
Прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.