Москва27 сенВести.Пассажирский самолет, следующий из Новосибирска в Нерюнгри, приземлился в Чите. Причиной незапланированной посадки стали неблагоприятные погодные условия в Якутии. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс из Новосибирска в Нерюнгри (Республика Саха (Якутия) а/к "Сибирь", по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения совершило незапланированную посадку в аэропорту города Читаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Вылет в город назначения ожидают 138 пассажиров. Соблюдение их прав на контроле надзорного органа.