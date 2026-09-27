Самолет из Новосибирска в Нерюнгри приземлился в Чите из-за непогоды в Якутии

Самолет из Новосибирска в Нерюнгри незапланированно сел в Чите Самолет из Новосибирска в Нерюнгри приземлился в Чите из-за непогоды в Якутии

Москва27 сен Вести.Пассажирский самолет, следующий из Новосибирска в Нерюнгри, приземлился в Чите. Причиной незапланированной посадки стали неблагоприятные погодные условия в Якутии. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс из Новосибирска в Нерюнгри (Республика Саха (Якутия) а/к "Сибирь", по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения совершило незапланированную посадку в аэропорту города Чита говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Вылет в город назначения ожидают 138 пассажиров. Соблюдение их прав на контроле надзорного органа.