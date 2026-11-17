Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Пассажиров вернувшегося в Пулково самолета отправят в Калининград другим бортом Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

Москва17 ноя Вести.Прокуратура организовала проверку после возвращения пассажирского самолета авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Калининград, в аэропорт вылета. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что причиной возвращения самолета стала техническая неисправность, 112 пассажиров, находившихся на борту, благополучно высажены.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров говорится в сообщении

В пресс-службе авиакомпании добавили, что пассажиров доставят в Калининград резервным самолетом, посадка на него уже идет.