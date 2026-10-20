Москва20 окт Вести.Пассажиры рейса Нарьян-Мар – Уфа, вернувшегося в аэропорт вылета, отправились в город назначения резервным бортом. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В пункт назначения пассажиры были направлены резервным бортом говорится в сообщении

Ранее прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров по факту возврата самолета авиакомпании "РусЛайн", выполнявший рейс из Нарьян-Мара в Уфу, в аэропорт вылета.