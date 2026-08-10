Москва10 авгВести.Авиакомпания Nordwind опровергла информацию о том, что в самолет рейса Калининград – Уфа попала молния. Данные опубликованы в MAX.
По данным компании, 9 августа Boeing 737-800 выполнял рейс N4-851 по маршруту Калининград – Уфа.
При снижении в ночное время суток для выполнения захода на посадку в аэропорту Уфа самолет попал в условия грозовой деятельности и зону сильной турбулентностиуточнили в компании
Экипаж принял грамотное решение и увел самолет на запасной аэродром Магнитогорск, где была совершена благополучная посадка.
Информация до пассажиров доводилась своевременно и в полном объеме. Ситуация оставалась под полным контролемуточняется в сообщении
После благополучной посадки в Магнитогорске 82 пассажира отказались продолжить полет. После дозаправки воздушное судно вылетело в Уфу.