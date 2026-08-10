Nordwind опровергла сведения о попадании молнии в самолет Калининград - Уфа

Nordwind опровергла данные о попадании молнии в самолет Калининград – Уфа Nordwind опровергла сведения о попадании молнии в самолет Калининград - Уфа

Москва10 авг Вести.Авиакомпания Nordwind опровергла информацию о том, что в самолет рейса Калининград – Уфа попала молния. Данные опубликованы в MAX.

По данным компании, 9 августа Boeing 737-800 выполнял рейс N4-851 по маршруту Калининград – Уфа.

При снижении в ночное время суток для выполнения захода на посадку в аэропорту Уфа самолет попал в условия грозовой деятельности и зону сильной турбулентности уточнили в компании

Экипаж принял грамотное решение и увел самолет на запасной аэродром Магнитогорск, где была совершена благополучная посадка.

Информация до пассажиров доводилась своевременно и в полном объеме. Ситуация оставалась под полным контролем уточняется в сообщении

После благополучной посадки в Магнитогорске 82 пассажира отказались продолжить полет. После дозаправки воздушное судно вылетело в Уфу.