Самолет, летевший из Калиниграда в Уфу, приземлился в Магнитогорске

Рейс Калининград - Уфа из-за сильной грозы совершил посадку в Магнитогорске Самолет, летевший из Калиниграда в Уфу, приземлился в Магнитогорске

Москва10 авг Вести.Самолет Калининград - Уфа при заходе на посадку в башкирской столице попал в эпицентр грозы, самолет начало сильно трясти. Капитан воздушного судна приняла решение посадить самолет в Магнитогорске. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на очевидцев.

Нас так тряхануло, что мы буквально подпрыгнули в креслах. Люди начали кричать, дети плакали, у кого-то началась истерика. Думаю, многие в тот момент подумали, что это конец приводятся слова одной из пассажирок

В социальных сетях писали, что в самолет попала молния, однако, по словам пассажиров, это не соответствует действительности.

Просто молния сверкнула так ярко, что кому-то показалось, будто начался пожар. Но я сидела на пятом ряду и могу точно сказать: никакого возгорания не было. Это все выдумки говорится в сообщении

После посадки в Магнитогорске часть пассажиров решила добираться до Уфы самостоятельно, остальные, спустя два часа, вылетели в столицу Башкирии.