Москва10 авгВести.Самолет Калининград - Уфа при заходе на посадку в башкирской столице попал в эпицентр грозы, самолет начало сильно трясти. Капитан воздушного судна приняла решение посадить самолет в Магнитогорске. Об этом сообщает Башинформ со ссылкой на очевидцев.
Нас так тряхануло, что мы буквально подпрыгнули в креслах. Люди начали кричать, дети плакали, у кого-то началась истерика. Думаю, многие в тот момент подумали, что это конецприводятся слова одной из пассажирок
В социальных сетях писали, что в самолет попала молния, однако, по словам пассажиров, это не соответствует действительности.
Просто молния сверкнула так ярко, что кому-то показалось, будто начался пожар. Но я сидела на пятом ряду и могу точно сказать: никакого возгорания не было. Это все выдумкиговорится в сообщении
После посадки в Магнитогорске часть пассажиров решила добираться до Уфы самостоятельно, остальные, спустя два часа, вылетели в столицу Башкирии.