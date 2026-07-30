Москва30 июлВести.Проводится проверка по факту возврата 29 июля самолета, выполнявшего рейс Южно-Сахалинск – Оха, в аэропорт вылета, сообщается в MAX-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Предварительно установлено, что во время полета самолет столкнулся с птицей. По результатам осмотра транспортного средства повреждений не установлено.
Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований по орнитологическому обеспечению полетовотмечается в сообщении
Пассажиры вылетели по маршруту на резервном воздушном судне.