В "Уральских авиалиниях" подтвердили инцидент с бортом "Уральские авиалинии" подтвердили инцидент с рейсом Калининград – Екатеринбург

Москва8 ноя Вести.Авиакомпания "Уральские авиалинии" подтвердила инцидент со своим самолетом, выполнявшим рейс из Калининграда в Екатеринбург и вынужденно приземлившимся в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

4 ноября рейс U6-404 Калининград-Екатеринбург вынужденно приземлился в аэропорту Пулково из-за технических проблем с двигателем. Посадка пошла штатно говорится в сообщении

На борту находились 152 пассажира. На время ожидания им были предоставлены напитки, горячее питание и размещение в гостинице.

После устранения неполадки борт вылетел в Екатеринбург.

Ранее канал SHOT сообщил, что у Airbus A320 на высоте 11 тысяч метров сработала сигнализация из-за снижения уровня масла в одном из двигателей. После приземления техники обнаружили утечку масла.