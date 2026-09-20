В аэропорту Кольцово в самолете Red Wings произошло задымление

Самолет авиакомпании Red Wings задымился в аэропорту Екатеринбурга В аэропорту Кольцово в самолете Red Wings произошло задымление

Москва20 сен Вести.В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге при подготовке к полету самолета авиакомпании Red Wings произошло задымление в носовой части фюзеляжа, начата прокурорская проверка, сообщает Уральская транспортная прокуратура в мессенджере MAX.

ЧП случилось вечером 20 сентября, когда воздушное судно находилось на стоянке аэропорта.

Задымление ликвидировано аэродромными службами. Пассажиры и экипаж на борту воздушного судна отсутствовали отмечается в публикации

Сейчас проводится оценка состояния воздушного судна.

По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Ее ход и результаты взял на контроль вышестоящий надзорный орган.