Летевший в Москву из Египта рейс внепланово сел в Екатеринбурге Во Внуково прокомментировали ситуацию с застрявшими в Екатеринбурге пассажирами

Москва27 авг Вести.Самолет авиакомпании Nesma Airlines, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву, совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ограничений использования воздушного пространства по маршруту следования, в аэропорту Внуково ограничений на прием не было. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани, комментируя ситуацию с туристами, которые застряли в аэропорту Кольцово.

В публикации одного из новостных каналов приводятся свидетельства пассажиров, которые сообщили, что в полете им сказали, что наша авиагавань отказалась принять рейс. У нас нет подтверждения факта такого объявления со стороны экипажа авиакомпании. Но официально сообщаем, что мы не отказывали данному борту в посадке во Внуково сказано в сообщении

В Уральской транспортной прокуратуре в свою очередь сообщили о проведении надзорных мероприятий после незапланированной посадки самолета авиакомпании Nesma Airlines, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Москву. Борт приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 04.20 утра. Рейс до Москвы отменен, пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово.