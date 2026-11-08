Борт "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Пулково из-за проблем с двигателем

Рейс Калининград — Екатеринбург вынужденно сел в Пулково Борт "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Пулково из-за проблем с двигателем

Москва8 ноя Вести.Самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Калининграда в Екатеринбург вынужденно приземлился в Санкт-Петербурге из-за проблем с двигателем, пишет SHOT.

По информации канала, сигнализация о неполадке сработала на высоте 11 тысяч метров.

Борт компании "Уральские авиалинии" набрал высоту более 11 тысяч метров, после чего в кабине Airbus A320 сработала сигнализация. Произошло это из-за снижения уровня масла в одном из двигателей. В итоге самолёт совершил посадку в Пулково. После приземления техники обнаружили утечку масла говорится в сообщении

Посадка прошла штатно. На борту находились 154 пассажира и семь членов экипажа.