Технический сбой произошел в аэропорту Пулково В аэропорту Пулково пассажиров начали регистрировать вручную из-за сбоя

Москва11 сен Вести.В петербургском аэропорту Пулково пассажиров на отдельных рейсах начали регистрировать вручную из-за технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

В связи с техническими причинами регистрация пассажиров на отдельных рейсах временно осуществляется в ручном режиме. Просим с пониманием отнестись к возможному увеличению времени обслуживания... Наши специалисты работают над устранением проблемы сказано в сообщении

Кроме того, на табло временно не отображается информация.

Статус рейса и стойки регистрации пассажирам необходимо уточнять у агентов по гостеприимству в терминале, добавили в пресс-службе.