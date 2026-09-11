Внуково: есть вероятность, что в бортах из Петербурга будет не весь багаж

"Ненулевая вероятность": Внуково предупредил пассажиров о проблемах с багажом Внуково: есть вероятность, что в бортах из Петербурга будет не весь багаж

Москва11 сен Вести.Аэропорт Внуково предупредил пассажиров, что в бортах, прибывающих из Санкт-Петербурга, может быть не весь багаж. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Уважаемые пассажиры! Есть ненулевая вероятность, что в бортах, прибывающих из Санкт-Петербурга, будет не весь багаж. Аэропорт Пулково испытывает временные технические трудности. Наши коллеги приносят извинения говорится в сообщении, опубликованном в канале аэропорта в мессенджере МАХ

Утром 11 сентября в Пулково произошел технический сбой, однако обслуживание рейсов приостановлено не было. Вылет и прибытие бортов обеспечивается штатно. Несколько часов назад пресс-служба Пулково заявила, что из-за технических проблем возможны задержки отправки багажа пассажиров. В связи с этим будет его досылка в аэропорты назначения следующими рейсами.