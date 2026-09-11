В аэропорту Пулково предупредили о задержке отправки багажа

В Пулково предупредили о досылке багажа следующими рейсами В аэропорту Пулково предупредили о задержке отправки багажа

Москва11 сен Вести.Из-за технических проблем в работе петербургского аэропорта Пулково возможны задержки отправки багажа, сообщили в пресс-службе авиагавани.

В связи со временным техническим сбоем в Пулково возможны случаи досылки багажа пассажиров в аэропорты назначения следующими рейсами сказано в сообщении

Там добавили, что в случае неприбытия багажа пассажирам необходимо составить акт в аэропорту.

Ранее в авиагавани сообщали о технических неполадках, из-за чего регистрация пассажиров на части рейсов проводилась вручную. При этом обслуживание рейсов не приостановлено. Вылет и прибытие бортов обеспечивается в штатном режиме.