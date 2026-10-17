Летевший в Санкт-Петербург самолет экстренно приземлился в Хельсинки Самолет, летевший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Хельсинки

Москва17 окт Вести.Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, который летел из Хургады в Санкт-Петербурге, совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за временных ограничений в Пулково. Об этом заявили в береговой охране Финляндии.

Уточняется, что после дозаправки судно продолжит свой путь.

Рейс RFX321 авиакомпании Red Sea Airlines из Хургады в Санкт-Петербург приземлился на запасном аэродроме в Хельсинки отмечается на странице береговой охраны в социальной сети X

Это не первый раз, когда самолеты, летевшие в Пулково, вынуждены совершать посадку в Хельсинки из-за закрытия аэропорта. Так, 6 июня самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Санкт-Петербург сделал вынужденную посадку в Хельсинки из-за ограничения полетов. Судно было вынуждено вернуться в Турцию.