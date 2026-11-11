Два летевших в Санкт-Петербург самолета приземлились в Хельсинки

Два летевших в Санкт-Петербург самолета сели в Хельсинки Два летевших в Санкт-Петербург самолета приземлились в Хельсинки

Москва11 ноя Вести.Два пассажирских самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, совершили временную посадку в Хельсинки (Финляндия) из-за ограничений по беспилотной опасности, сообщает ТАСС.

Из-за ограничений по безопасности, действующих в аэропорту Санкт-Петербурга, два следовавших из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки отмечает агентство

Еще один самолет, следовавший в Санкт-Петербург из Хургады, совершил посадку в Калининграде.

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково введены временные ограничения на полеты.