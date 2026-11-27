Рейс Turkish Airlines из Стамбула в Петербург вынужденно сел в Хельсинки Самолет Turkish Airlines сел в Хельсинки из-за ограничений в Пулкове

Москва27 ноя Вести.Пассажирский самолет, следовавший из Стамбула в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Причиной стали ограничения в Пулкове, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По данным телерадиокомпании, лайнер авиакомпании Turkish Airlines приземлился в Хельсинки в 04:57 по местному времени, что соответствует 05:57 по московскому. После дозаправки он вылетел обратно в Стамбул в 06:54 (07:54 по мск).

Как пояснило Yle, Хельсинки-Вантаа включен в число запасных аэродромов, закрепленных в планах полетов ряда перевозчиков на случай перенаправления рейсов при неблагоприятных условиях или нештатных ситуациях.

В ночь на 27 ноября в Пулкове вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов - для обеспечения безопасности полетов. Их сняли в 08:17 по московскому времени. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь в небе над регионом сбили 45 БПЛА.