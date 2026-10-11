Москва11 октВести.В результате введения ограничений в московских аэропортах самолет, летевший из Антальи в российскую столицу, был вынужден развернуться и приземлиться в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Следовавший в московский аэропорт Внуково из Антальи самолет развернулся над Литвой и направился на посадку в Стамбул, где к настоящему моменту приземлился в аэропорту имени Сабихи Гекченуточнил собеседник агентства
Как сообщалось ранее, 11 октября во время действия ограничений на полеты в московских аэропортах более 25 самолетов были перенаправлены в другие города. 15 из них приняла авиагавань Нижнего Новгорода.
В настоящее время ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы отменены.