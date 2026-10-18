Москва18 октВести.Летевшие из Турции в Москву три самолета развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в аэропорту Внуково, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Три летевших во Внуково самолета из Антальи, Стамбула и Измира развернулись обратно, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвысказал собеседник агентства
Он уточнил, что воздушные борты приземлятся в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен.
Вечером в субботу, 17 октября, в Росавиации сообищил о закрытии для полетов московских аэропортов Внуково и Домодедово.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации беспилотников, атаковавших Москву.