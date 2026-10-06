Из-за ограничений в Москве вернулись обратно четыре самолета из Турции

Четыре летевших из Турции в Москву самолета вернулись обратно Из-за ограничений в Москве вернулись обратно четыре самолета из Турции

Москва6 окт Вести.Четыре самолета, летевших в Москву из различных турецких городов, развернулись и вернулись обратно из-за ограничений в столичном воздушном пространстве. Пятый самолет из Стамбула благополучно приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолеты, летевшие из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума в московский аэропорт Внуково, вернулись обратно из-за действовавших ограничений сообщил источник

Разворот самолеты из Турции совершили, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши. Источник отметил, что еще один борт, следовавший из Стамбула во Внуково, совершил посадку в Санкт-Петербурге.

Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью в аэропортах Москвы вводились временные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов.