Москва6 октВести.Четыре самолета, летевших в Москву из различных турецких городов, развернулись и вернулись обратно из-за ограничений в столичном воздушном пространстве. Пятый самолет из Стамбула благополучно приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Самолеты, летевшие из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума в московский аэропорт Внуково, вернулись обратно из-за действовавших ограниченийсообщил источник
Разворот самолеты из Турции совершили, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши. Источник отметил, что еще один борт, следовавший из Стамбула во Внуково, совершил посадку в Санкт-Петербурге.
Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью в аэропортах Москвы вводились временные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов.