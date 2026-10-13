ТАСС: три летевших из Турции в Москву самолета вернулись в Стамбул

Турецкие самолеты вернулись в Стамбул после разворота по пути в Москву ТАСС: три летевших из Турции в Москву самолета вернулись в Стамбул

Москва13 окт Вести.Три пассажирских лайнера турецких авиакомпаний, летевшие из Турции в Москву и развернувшиеся в воздушном пространстве над Литвой из-за временных ограничений в столичном аэропорту Внуково, благополучно приземлились обратно в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идет о рейсах, следовавших в Москву из Измира, Антальи и Стамбула. Ранее Росавиация вводила временные меры безопасности в аэропорту Внуково, из-за чего более десятка самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.

В настоящее время, по информации ведомства, воздушная гавань возобновила прием и отправку рейсов с учетом скорректированных параметров использования воздушного пространства.