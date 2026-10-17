Летевшие из Антальи самолеты вернулись в Турцию из-за ограничений во Внуково

Пять летевших из Антальи в Москву самолетов временно приземлились в Стамбуле Летевшие из Антальи самолеты вернулись в Турцию из-за ограничений во Внуково

Москва17 окт Вести.Пять самолетов, летевших из Антальи в Москву, повернули из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Пять самолетов из Антальи, следовавших в Москву, развернулись в небе над Польшей и Белоруссией и полетели обратно из-за ограничений в столичном аэропорту Внуково сказал собеседник агентства

По его информации, самолеты временно приземлились в новом международном аэропорту Стамбула.

Ранее в Росавиации сообщили о закрытии для полетов четырех аэропортов Москвы.