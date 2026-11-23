TourDom: летевший в Москву из Турции самолет сел в Сыктывкаре

Летевший из Стамбула в Москву самолет приземлился в столице Коми TourDom: летевший в Москву из Турции самолет сел в Сыктывкаре

Москва23 ноя Вести.Летевший из Стамбула в Москву самолет сел в столице Коми, сообщает TourDom.

Уточняется, что это произошло сегодня утром.

Как рассказала Telegram-каналу одна из пассажирок, вынужденно оказавшаяся в другом городе вместо Москвы, борт российского авиаперевозчика был вынужден приземлиться в аэропорту Сыктывкара.

Не самое доброе утро у нашей подписчицы. Нам пишут: "Рейс … из Стамбула. Посадили нас в Сыктывкаре вместо Москвы" говорится в публикации

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Точная причина незапланированной посадки лайнера неизвестна.