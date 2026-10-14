Более 10 летевших из Турции в Москву самолетов повернули обратно

Летевшие из Турции в Москву самолеты повернули на Стамбул из-за ограничений Более 10 летевших из Турции в Москву самолетов повернули обратно

Москва14 окт Вести.На фоне ограничений по безопасности, действовавших в аэропорту Внуково 13 октября, 11 самолетов, летевших из Турции в Москву, повернули обратно. Их перенаправили в Стамбул, следует из данных сервиса Flightradar24.

Речь идет о рейсах TK411, TK211 TK409, TK3060, TK3002, TK3036, TK3014, TK3084 и TK3154 из Стамбула, Бодрума, Даламана и Антальи. Эти самолеты были перенаправлены в аэропорт Стамбул (IST).

Рейсы VF275 и PC1521, летевшие по маршруту Стамбул – Москва и Измир – Москва улетели на аэродром Сабихи Гекчен (SAW).