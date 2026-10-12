Летевшие самолеты из Турции в Москву развернулись и возвращаются обратно

Летевшие в Москву три самолета возвращаются в Турцию Летевшие самолеты из Турции в Москву развернулись и возвращаются обратно

Москва12 окт Вести.В связи с ограничениями в аэропорту Внуково пассажирские самолеты, летевших из трех турецких городов в Москву, развернулись над Литвой, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс пояснил собеседник агентства

Уточняется, что их прилет трех бортов ожидается в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен.

Ранее в своем MAX-канале Росавиация сообщила о введенных ограничениях на полеты в аэропорту Внуково.