Москва12 октВести.В связи с ограничениями в аэропорту Внуково пассажирские самолеты, летевших из трех турецких городов в Москву, развернулись над Литвой, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.
Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курспояснил собеседник агентства
Уточняется, что их прилет трех бортов ожидается в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен.
Ранее в своем MAX-канале Росавиация сообщила о введенных ограничениях на полеты в аэропорту Внуково.