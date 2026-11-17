В другие города перенаправили свыше 10 летевших в Москву самолетов Авиавласти скорректировали маршруты свыше 10 рейсов, перенаправленных из Москвы

Москва17 ноя Вести.Более десяти самолетов, направлявшихся в Москву, были вынуждены приземлиться в других городах в связи с действовавшими в столичных аэропортах ограничениями в сфере безопасности.

Об этом ТАСС рассказали в справочных службах московских воздушных гаваней.

Шесть бортов, летевших во Внуково, отправили на запасные аэродромы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В справочной службе аэропорта уточнили, что среди них были рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула.

Еще семь самолетов, следовавших в Домодедово, перенаправили в Нижний Новгород и Пензу.

Представитель аэропорта пояснил, что это борта, экипажи которых выполняли рейсы из Антальи, Самары, Сухума, Минеральных Вод, Ташкента и Новосибирска.

Ранее Росавиация сообщала, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные для обеспечения безопасности полетов, действовали во Внуково, Домодедово и Жуковском. Кроме этого, в ночь на 17 ноября ограничения вводились в Шереметьево, но впоследствии были сняты.