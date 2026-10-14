Свыше 30 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Из-за ограничений в аэропортах Москвы перенаправлены более 30 рейсов Свыше 30 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Москва14 окт Вести.Более 30 самолетов, летевших в Москву, перенаправили в другие города из-за действующих в столичных аэропортах ограничений по безопасности, сообщили ТАСС в воздушных гаванях столицы.

19 бортов не смогли приземлиться во Внуково. В Шереметьево на данный момент не смогли прибыть 12 рейсов. Четыре самолета, следовавшие в Домодедово, направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург говорится в сообщении агентства

Ранее в Росавиации сообщили о закрытии для полетов всех московских аэропортов.