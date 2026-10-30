Более 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Ряд рейсов перенаправлен из Москвы в другие города из-за ограничений Более 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Москва30 окт Вести.Свыше 20 самолетов направлено в другие города из-за ограничений, введенных в аэропортах московского авиаузла, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей воздушных гаваней.

Так, рейсы из Баку и Калининграда, следовавшие в Домодедово, вынужденно сели в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Двенадцать самолетов, летевших во Внуково, были направлены в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Ярославль и столичный Шереметьево.

Это рейсы из Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула и Сыктывкара рассказали в справочной службе аэропорта Внуково

Рейсы из Петербурга и Баку вернулись в порты вылета.

Также в Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Саратов перенаправили около 15 рейсов, летевших в Шереметьево.