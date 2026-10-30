Москва30 октВести.Свыше 20 самолетов направлено в другие города из-за ограничений, введенных в аэропортах московского авиаузла, сообщил ТАСС со ссылкой на представителей воздушных гаваней.
Так, рейсы из Баку и Калининграда, следовавшие в Домодедово, вынужденно сели в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Двенадцать самолетов, летевших во Внуково, были направлены в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск, Ярославль и столичный Шереметьево.
Это рейсы из Пскова, Антальи, Дубая, Самарканда, Стамбула и Сыктывкарарассказали в справочной службе аэропорта Внуково
Рейсы из Петербурга и Баку вернулись в порты вылета.
Также в Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Саратов перенаправили около 15 рейсов, летевших в Шереметьево.