Москва11 октВести.Из московских аэропортов за время действий временных авиаограничений было перенаправлено на запасные аэродромы более 25 рейсов. Об этом пишет ТАСС.
Вечером воскресенья все три аэропорта Москвы более чем на час были недоступны для осуществления рейсов.
Более 25 следовавших в московские аэропорты самолетов были перенаправлены в другие города из-за действующих в столичных аэропортах ограничений по безопасностиговорится в публикации
Из них 11 бортов изначально направлялись в Шереметьево, еще 9 – во Внуково, и 6 – в Домодедово. Их отправляли в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ярославль и Казань.
Ранее сообщалось, что в Шереметьево ограничения были сняты полностью, во Внуково и Домодедово им присвоили частичный статус.