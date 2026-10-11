Из Москвы в другие города отправили более 25 рейсов на фоне ограничений

Более 25 рейсов отправили из аэропортов Москвы за время авиаограничений Из Москвы в другие города отправили более 25 рейсов на фоне ограничений

Москва11 окт Вести.Из московских аэропортов за время действий временных авиаограничений было перенаправлено на запасные аэродромы более 25 рейсов. Об этом пишет ТАСС.

Вечером воскресенья все три аэропорта Москвы более чем на час были недоступны для осуществления рейсов.

Более 25 следовавших в московские аэропорты самолетов были перенаправлены в другие города из-за действующих в столичных аэропортах ограничений по безопасности говорится в публикации

Из них 11 бортов изначально направлялись в Шереметьево, еще 9 – во Внуково, и 6 – в Домодедово. Их отправляли в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ярославль и Казань.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево ограничения были сняты полностью, во Внуково и Домодедово им присвоили частичный статус.