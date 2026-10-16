Более 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

В другие города перенаправили более 20 самолетов, которые летели в Москву Более 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Москва16 окт Вести.Более 20 пассажирских самолетов, которые летели в московские аэропорты, были перенаправлены в другие города из-за ограничений по безопасности, введенных во всех столичных авиагаванях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропортов Москвы.

В частности, летевшие в Шереметьево лайнера из Стамбула, Минска и нескольких российских городов были перенаправлены в аэропорты Нижнего Новгорода, Чебоксар и Санкт-Петербурга. В Домодедово из-за действующих ограничений не смогли принять два рейса из Хургады и Баку, их направили на запасные аэродромы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Во Внуково не смогли приземлиться 12 самолетов из Дубая, Батуми, Екатеринбурга, Стамбула, Антальи, Пскова, Баку, Сыктывкара и Хургады. Они, по данным аэропорта, отправились в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Стамбул и Саратов говорится в публикации

Ранее в ночь на 16 октября Росавиация в целях безопасности ввела временный запрет на прием и выпуск самолетов введены во всех аэропортах Москвы. Решение было принято на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно последним данным, силы ПВО уничтожили 59 вражеских беспилотников на подлете к столице.